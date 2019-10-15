الان تتابع أمير الكويت يغادر أمريكا بعد إجراء فحوصات طبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365 غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بفضل الله بالنجاح، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

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