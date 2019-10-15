الان تتابع وفاة السفير السوري لدى جامعة الدول العربية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
توفي آخر سفير سوري لدى جامعة الدول العربية وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي، يوسف أحمد، عن عمر ناهز 72 عاما.
وتولى يوسف أحمد منصب سفير بلاده لدى القاهرة ومندوبها في الجامعة العربية منذ عام 2000 وحتى تاريخ تعليق عضوية دمشق لدى الجامعة عام 2011.
يذكر أن أحمد من مواليد مدينة حلب عام 1947، يحمل إجازة في الهندسة الكهربائية.
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