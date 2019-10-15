شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات حاسمة للتوصل إلى اتفاق حول «بريكست» قبل القمة الأوروبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل) أكد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم (الثلاثاء) على أن احتمال التوصل الى اتفاق يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست» بشكل منظم من التكتل لا يزال «ممكناً»، وذلك قبل يومين من قمة أوروبية حاسمة. وأدى الحديث الإيجابي عن إمكان التوصل إلى اتفاق إلى ارتفاع في قيمة الجنيه الإسترليني. وأعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه عن تفاؤله، مشيراً إلى أن اتفاقا «لا يزال ممكنا هذا الإسبوع» مع بريطانيا لتجنب خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال عند وصوله إلى مدينة لوكسمبورغ لاطلاع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مسار المحادثات قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و 18 أكتوبر «إذا كنا نريد اتفاقاً قبل القمة علينا إنهاء العمل على نص قانوني هذا المساء أو غداً صباحاً كأقصى حد».

أكد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم (الثلاثاء) على أن احتمال التوصل الى اتفاق يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد «بريكست» بشكل منظم من التكتل لا يزال «ممكناً»، وذلك قبل يومين من قمة أوروبية حاسمة. وأدى الحديث الإيجابي عن إمكان التوصل إلى اتفاق إلى ارتفاع في قيمة الجنيه الإسترليني. وأعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه عن تفاؤله، مشيراً إلى أن اتفاقا «لا يزال ممكنا هذا الإسبوع» مع بريطانيا لتجنب خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وقال عند وصوله إلى مدينة لوكسمبورغ لاطلاع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على مسار المحادثات قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و 18 أكتوبر «إذا كنا نريد اتفاقاً قبل القمة علينا إنهاء العمل على نص قانوني هذا المساء أو غداً صباحاً كأقصى حد».

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