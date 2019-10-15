شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: واشنطن ستصعد الضغط على تركيا لوقف هجومها على سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة ستصعد الضغوط الدبلوماسية على تركيا وتهدد أنقرة بمزيد من العقوبات لإقناعها بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء عمليتها العسكرية في شمال سورية. وبعد أسبوع من التحول في السياسية الأمريكية وسحب الولايات المتحدة لقواتها الذي سمح لتركيا بالهجوم على حلفاء واشنطن من الأكراد السوريين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة من العقوبات على أنقرة لكن تركيا تجاهلتها وواصلت هجومها اليوم. وخلال إفادة صحفية، قال المسؤول الأمريكي إن التوغل التركي أحدث «فوضى» في جزء من شمال سورية، الذي كان يشهد استقراراً نسبياً، وإن واشنطن ستصعد ضغوطها لوقف هذا التوغل.

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة ستصعد الضغوط الدبلوماسية على تركيا وتهدد أنقرة بمزيد من العقوبات لإقناعها بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء عمليتها العسكرية في شمال سورية. وبعد أسبوع من التحول في السياسية الأمريكية وسحب الولايات المتحدة لقواتها الذي سمح لتركيا بالهجوم على حلفاء واشنطن من الأكراد السوريين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة من العقوبات على أنقرة لكن تركيا تجاهلتها وواصلت هجومها اليوم. وخلال إفادة صحفية، قال المسؤول الأمريكي إن التوغل التركي أحدث «فوضى» في جزء من شمال سورية، الذي كان يشهد استقراراً نسبياً، وإن واشنطن ستصعد ضغوطها لوقف هذا التوغل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: واشنطن ستصعد الضغط على تركيا لوقف هجومها على سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.