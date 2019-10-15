وزير خارجية بريطانيا: الغزو التركي لسورية عمل مُتهوِّر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عدم إصدار أي تصاريح جديدة لتصدير مواد يُمكن لتركيا استخدامها في العمل العسكري بسورية. ووصف راب الهجوم العسكري التركي على سورية بأنه عمل متهوِّر ويأتي بنتائج عكسية، ويصب بشكل مباشر في مصلحة نظام الأسد، داعياً تركيا إلى إنهائه. وفي رد لوزير الخارجية على سؤال برلماني عاجل بشأن التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سورية، أشار إلى تنبيه تركيا من مغبّة الإقدام على هذا العمل العسكري الذي قوّض بشكل خطير استقرار وأمن المنطقة، إلى جانب تقويض الجهود الدولية التي يجب أن تُركز على هزيمة «داعش».

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عدم إصدار أي تصاريح جديدة لتصدير مواد يُمكن لتركيا استخدامها في العمل العسكري بسورية. ووصف راب الهجوم العسكري التركي على سورية بأنه عمل متهوِّر ويأتي بنتائج عكسية، ويصب بشكل مباشر في مصلحة نظام الأسد، داعياً تركيا إلى إنهائه. وفي رد لوزير الخارجية على سؤال برلماني عاجل بشأن التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سورية، أشار إلى تنبيه تركيا من مغبّة الإقدام على هذا العمل العسكري الذي قوّض بشكل خطير استقرار وأمن المنطقة، إلى جانب تقويض الجهود الدولية التي يجب أن تُركز على هزيمة «داعش».

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