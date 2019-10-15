الموجز
أكد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن الجيش المصري لم يُهزم في عام 1967، لأنها لم تكن حرب.
جاء ذلك في حديثه عن ذكرياته خلال حرب أكتوبر، والذي أذيع على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" مساء اليوم الثلاثاء.
وقال مبارك إنه عندما سأل مندوب في القيادة العامة في الثالث من يوليو عن حالة الطواريء في سيناء، أخبره أنه لا يوجد أي شيء وعليه السماح بالإجازات لكنه رفض ذلك.
وأشار إلى أنه نفذ عمليات طيران تدريبية يوم 5 يونيو وفوجيء بأن القوات الإسرائيلية تهاجم الطائرات المصرية.
وتابع مبارك أنه تعرض لصدمة شديدة بعد علمه بضرب معظم الطائرات، مؤكداً أنه لم تكن هناك خطة انسحاب وتعرضت معظم القوات لخسائر كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبارك في حديثه عن ذكريات أكتوبر: «الجيش المصري لم يُهزم في 67 لأنها لم تكن حرب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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