حصل سجال بين وزير المهجرين ​غسان عطالله​ والنائبة ​بولا يعقوبيان​ على احدى شاشات التلفزة، حيث اتهم عطالله النائبة يعقوبيان بانها "وصلت الى النيابة بطريقة غير اخلاقية".

وردت يعقوبيان على عطالله مؤكدة أنه "من غير المعقول انه كلما فاتحنا احد من ​التيار الوطني الحر​ بموضوع الآداء السياسي يرد علينا بمواضيع الشرف، الشرف ليس بين الرجلين انما بالرأس وهذا ما لا تملكه"، متوجهة إليه بالقول: "أنتم تيار الزنار والنازل".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطالله ليعقوبيان: وصلتي بطريقة غير اخلاقية.. وهي ترد: انتم تيار الزنار والنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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