رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي: جواد رئيسا لها وتدمري أمينا للسر

عقدت الهيئة الادارية ​الجديدة​ ل​رابطة معلمي التعليم الاساسي​ الرسمي في ​لبنان​ إجتماعا إستثنائيا في مركزها في ​بيروت​ بحضور ١٧ من أعضائها البالغ عددهم ١٨ عضوا.

وتم إنتخاب رئيس جديد للرابطة بعد شغور مركز الرئيس، حيث ترشح الى مركز الرئيس الاستاذ حسين جواد وفاز بالتزكية رئيساً للرابطة للمدة الزمنية المتبقية حتى نيسان ٢٠٢١ ، ثم ترشح إلى مركز أمانة السر الأستاذ بهاء تدمري وفاز بالتزكية .

بعدها ترأس الجلسة الرئيس الجديد للرابطة الأستاذ حسين جواد، الذي توجه بالشكر بإسم الهيئة الإدارية من الرئيس السابق على نضاله وتضحياته التي بذلها في خدمة ​العمل النقابي​ لفترة طويلة من أجل حقوق المعلمين .

كما وشكر أعضاء الهيئة الإدارية على ثقتهم الغالية وتعهد العمل سوية كفريق عمل منسجم من أجل النهوض بالمعلم والمدرسة الرسمية .

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