أعلنت ​السفارة الأميركية​ "أننا نشعر بحزن عميق إزاء الصور المدمرة التي انتشرت اليوم عن ​الحرائق​ التي دمرت ​لبنان​"، موجهة التحية الى "جهود ​الجيش اللبناني​ و​الدفاع المدني​ والمواطنين الشجعان ونقدم تعازينا العميقة لعائلة سليم أبو مجاهد الذي توفي في أداء الواجب"، مؤكدة "أننا نقف تضامناً مع ​الشعب اللبناني​".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية: نقف تضامناً مع الشعب اللبناني ونشعر بحزن عميق إزاء الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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