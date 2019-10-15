الحجار: مصر قادرة أن تعيد التوازن الاستراتيجي في المنطقة

أكّد النائب محمد الحجار، في حديث تلفزيوني، أن "لا أحد يمكن أن يحيّد مصر عن علاقاتها العربية ويقلل من دورها الأساسي"، مشيرًا الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري كان يحرص في مراحل عدة على القيام بالزيارات الى مصر وهي دولة معتدلة لا تلعب دور المفتي للسنة اللبنانيين".
ولفت الحجار الى أن "علاقة الدولة المصرية مع لبنان لم تكن يومًا مبنية على التعاطي مع بيئة محددة أو جهة طائفية محددة"، مشددًا على أن "مصر لم تتعاط مع تيار المستقبل على هذا الأساس بل تعاطت معه كحزب موجود على الساحة اللبنانية".
واعتبر أن "مصر قادرة أن تعيد التوازن الاستراتيجي في المنطقة".
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