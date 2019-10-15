الحجار: مصر قادرة أن تعيد التوازن الاستراتيجي في المنطقة

أكّد النائب ​محمد الحجار​، في حديث تلفزيوني، أن "لا أحد يمكن أن يحيّد مصر عن علاقاتها العربية ويقلل من دورها الأساسي"، مشيرًا الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ كان يحرص في مراحل عدة على القيام بالزيارات الى مصر وهي دولة معتدلة لا تلعب دور المفتي للسنة ال​لبنان​يين".

ولفت الحجار الى أن "علاقة ​الدولة​ المصرية مع لبنان لم تكن يومًا مبنية على التعاطي مع بيئة محددة أو جهة طائفية محددة"، مشددًا على أن "مصر لم تتعاط مع ​تيار المستقبل​ على هذا الأساس بل تعاطت معه كحزب موجود على الساحة اللبنانية".

واعتبر أن "مصر قادرة أن تعيد التوازن الاستراتيجي في المنطقة".