جريصاتي: أندم على تسلم منصب وزاري وموضوع إخماد الحرائق ليس من إختصاص وزارة البيئة

أكد وزير البيئة فادي جريصاتي أن "موضوع إخماد الحرائق ليس من إختصاص الوزارة، بل الدفاع المدني ووزارة الداخلية، والطوافات تابعة لوزراة الدفاع وقيادة الجيش"، مشيرا الى أن "وزارة البيئة لا تلزم ولا تشتري تجهيزات، ودور الوزارة القيام بالتوعية ونحن قمنا بما يمكن القيام به للتوعية من الحرائق".
ولفت جريصاتي في حديث تلفزيوني الى "أننا حددنا 117 قرية قد تتعرض لخطر الحرائق وقمنا بدعوتهم الى مؤتمر للتوعية، لكن 52 بلدية فقط إستجابت لنا، وخلال هذا المؤتمر قدمنا ارشادات قبل موسم الحرائق"، مبينا أن "25 بلدية تجاوبت بحملة تنظيف الأحراج وأعطينا كل الإجرات والتدابير. أنا لست سلطة تنفيذية والبلديات ليست تابعة لنا".
وأعلن أن "وزراة الزراعة ستبدأ بمسح ميداني يوم غد على كل الأراضي والأحراج التي إحتقرت"، كاشفا أنه ندم على تسلمه منصب وزاري.
وأضاف: "هيئة ادارة الكوارث في السراي الحكومي هي المسؤولة عن الكوارث وليس وزارتي البيئة والزراعة"، موضحا أنه "بموضوع طائرات "السيكورسكي"، زرت قائد الجيش في 22 أيار الماضي للحديث عنها وشرح لنا الموقف التقني الرافض لهذه الطائرات لأنها تشكل خطرا على حياة الطياريين".
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