اشكال في البترون بين شبان من قبعيت وضرب شاب استدرجته فتاة

وقع إشكال بين مجموعتين من الشبان من بلدة قبعيت في عكار في الشارع العام ل​مدينة البترون​ على خلفية اشكال سابق وتطور الاشكال الى اعتداء بالضرب المبرح من قبل مجموعة منهم على شاب كانت استدرجته فتاة الى البترون، كما أفادت المعلومات الاولية، وبعدما ارتطموا رأسه بالارض مرات عدة وبقوة، حملوه وفروا به الى جهة مجهولة .

وقد تمكنت دورية من مكتب أمن البترون في الحيش اللبناني من توقيف اثنين منهم كان بحوزتهم اسلحة حربية وبوشرت التحقيقات لمعرفة ​تفاصيل​ ما حصل.

وقد أوقف عناصر من مكتب أمن البترون في الجيش اللبناني الفتاة التي استدرجت الشاب، ويتم التحقيق معها للكشف عن ملابسات وتفاصيل الاشكال.