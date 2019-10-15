جريح في انزلاق دراجة في جونية

أفادت معلومات صحفية أن جريحا سقط في انزلاق دراجة كان يقودها مساء اليوم في ​جونية​.

وارتطمت الدراجة بحافة الطريق، فأصيب سائقها بجروح، وسارع إلى المكان مسعفو مركز جونية في "​الدفاع المدني​"، وقدموا إليه الإسعافات.

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