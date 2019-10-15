قيادة الجيش حذرت من إستخدام الطائرات المسيرة خاصة في مناطق الحرائق

حذرت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان جميع المواطنين من استخدام الطائرات المسيّرة في المناطق اللبنانية كافة حتى إشعار آخر، وخاصة المناطق التي تشهد حرائق نظراً لتأثيرها المباشر على حركة الطوافات والطائرات أثناء الإطفاء وذلك تحت طائلة إسقاطها والملاحقة القانونية بحقّ مشغّليها.

كما أعلنت في بيان آخر أن "قوات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان، وضعت صهريجَي مياه بتصرف الجيش الذي وضعهما بعهدة الدفاع المدني للمساهمة في إطفاء الحرائق، والحدّ من انتشارها في الأماكن المتضرّرة".

وأوضحت أنه "نتيجة الحرائق الكبيرة التي اندلعت في خراج البلدات التالية: جعيتا، القرنة الحمرا، بنشعي، مزيارة، المشرف والدبية – الشوف، قامت وحدات من الجيش بمؤازرة أربع طوافات تابعة للقوات الجوية ومساعدة طائرتين متخصصتين بإطفاء الحرائق استُقدمتا من قبرص، وبالاشتراك مع عناصر من الدفاع المدني بمحاصرة هذه الحرائق ولا تزال تعمل على إخمادها، على الرغم من وجود بعض العوائق من دخان كثيف وخطوط التوتر العالي التي تمنع في بعض الأحيان التدخل السريع والفعال. وقد وضعت قيادة الجيش عدداً من الطوافات في حالة جهوزية تامة في القواعد العسكرية كافة للتدخل عند حصول أي تطور في مختلف المناطق اللبنانية".