وزيرة الداخلية أعلنت أنه تم إخماد كل الحرائق

أعلنت وزيرة الداخلية والبليدات ​ريا الحسن​، في حديث تلفزيوني أن "كل ​الحرائق​ أخمدت و​الشتاء​ ساعدنا"، مشيرة الى "أننا نعمل منذ يوم أمس وكل الأجهزة المختصة كانت على استعداد لمواجهة كل الحرائق".

ولفتت الحسن الى أن "الآلية التي وضعت هي التي جعلتنا نتضافر لنؤمن سيطرة على كل الحرائق، لا أرى أن هناك أي تقسير، الاجهزة كافة عملت على الارض وتعاونت للسيطرة على الحرائق كلها، الجيش الدفاع المدني والأمن العام"، وحول ما إذا كانت الحرائق مفتعلة، أكد أنه "لا معلومات في هذا السياق ولم أحصل على أي تقرير من الجيش أو قوى الأمن، ويوم غد سنتواصل مع المخابرات والمعلومات لمتابعة التحقيقات".

وأشار الى أن "الدفاع المدني قام بعمل بطولي وطوافات الجيش آزرت الدفاع المدني منذ اصلباح الباكر وقامت بعدة جولات جوية، ولدينا الكثير من الدول التي أبدت استعدادها لتساعدنا، والآن يوجد طائرتان من الاردن في المطار لمساعدتنا بحال إحتجنا لها".