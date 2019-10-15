مقتل جنديين سوريين في شمال البلاد بنيران مدفعية فصائل موالية لتركيا

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، أن عسكريين إثنين في ​الجيش السوري​، قتلا بقصف مدفعي شنّته فصائل موالية ل​تركيا​ على أطراف ​عين عيسى​"، البلدة الواقعة في شمال سوريا على بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية.

يذكر أن دمشق أرسلت بناء على طلب ​الأكراد​، وحدات عسكرية للتصدي لهجوم عسكري تشنّه ​أنقرة​ ضد مناطقهم.