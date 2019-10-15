مقتل جنديين سوريين في شمال البلاد بنيران مدفعية فصائل موالية لتركيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عسكريين إثنين في الجيش السوري، قتلا بقصف مدفعي شنّته فصائل موالية لتركيا على أطراف عين عيسى"، البلدة الواقعة في شمال سوريا على بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية.
يذكر أن دمشق أرسلت بناء على طلب الأكراد، وحدات عسكرية للتصدي لهجوم عسكري تشنّه أنقرة ضد مناطقهم.
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