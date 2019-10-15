سلطات المجر أعلنت الاستعداد للتعاون مع تركيا بحال إنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين

أعلن وزير الشؤون والتجارة الخارجية ​المجر​ي بيتر سيرتو، "استعداد بلاده للتعاون مع ​تركيا​ في حال أنشأت منطقة آمنة من أجل عودة ​النازحين السوريين​".

ولفت في تصريحات صحافية في العاصمة الأذرية باكو، الّتي يزورها للمشاركة في القمة السابعة لـ"المجلس التركي" للدول الناطقة بالتركية، إلى "اتباع بلاده سياسة دعم اللاجئين في بلادهم"، مركّزًا على أنّ "حلّ تركيا لمشكلة اللاجئين داخل بلادهم يصبّ في صالح المجر".

وأوضح سيرتو أنّ "المجر لا ترغب في وصول مئات الآلاف أو ملايين ​المهاجرين​ إلى حدودها"، مشيرًا إلى أنّه "لو خيّرونا بين إرسال تركيا النازحين إلى ​سوريا​ أو فتح حدودها أمامهم كي يصلوا ​أوروبا​؟، بالطبع جوابنا سيكون: يجب إرسالهم إلى سوريا".