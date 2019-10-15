أردوغان أبلغ ترامب أن تركيا لن تعلن أبدا وقفا لإطلاق النار في سوريا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أنه أبلغ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​تركيا​ لن تعلن أبدا وقفا ل​إطلاق النار​ في ​سوريا​"، مؤكدا أن "المحادثات مع أميركا وروسيا بشأن مدينتي ​عين العرب​ ومنبج في سوريا مستمرة"، معتبرا أن "دخول قوات ​النظام السوري​ ل​مدينة منبج​ ليس أمرا سلبيا".

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