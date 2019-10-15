أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "تركيا لن تعلن أبدا وقفا لإطلاق النار في سوريا"، مؤكدا أن "المحادثات مع أميركا وروسيا بشأن مدينتي عين العرب ومنبج في سوريا مستمرة"، معتبرا أن "دخول قوات النظام السوري لمدينة منبج ليس أمرا سلبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان أبلغ ترامب أن تركيا لن تعلن أبدا وقفا لإطلاق النار في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.