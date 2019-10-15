الكرملين: بوتين وأردوغان أكدا التزامهما بضمان وحدة الأراضي السورية

أعلنت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​، ناقشا في اتصال هاتفي الوضع في ​سوريا​، وشددا على أهمية منع الخلافات بين العسكريين السوريين والأتراك". ولفتت الى أن "الرئيسين أكدا التزامهما بضمان وحدة ​الأراضي السورية​"، كاشفة أن :أردوغان قبل دعوة بوتين لزيارة ​روسيا​ في الأيام القليلة المقبلة".

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