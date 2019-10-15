البحرية المغربية تنقذ 329 مهاجرا في المتوسط

أفادت معلومات صحفية بأن "وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية المغربية أنقذت الأسبوع الماضي 329 شخصا، حاولوا عبور البحر المتوسط للوصول إلى شواطئ أوروبا"، موضحةً أن "وحدات خفر السواحل عملت ليلا ونهارا على إنقاذ ما لا يقل عن 329 مرشحا للهجرة السرية ينحدر أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يخوضون الرحلة الخطيرة على متن قوارب تقليدية الصنع".
ولفتت إلى ان "الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، كان بينهم 49 امرأة والعديد من القاصرين والأطفال، ونقلوا نحو موانئ طنجة والحسيمة والناظور والقصر الصغير، عقب تلقيهم العلاج الضروري على متن وحدات البحرية الملكية".
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