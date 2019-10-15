البحرية المغربية تنقذ 329 مهاجرا في المتوسط

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "وحدات ​خفر السواحل​ التابعة للبحرية المغربية أنقذت الأسبوع الماضي 329 شخصا، حاولوا عبور ​البحر المتوسط​ للوصول إلى شواطئ ​أوروبا​"، موضحةً أن "وحدات خفر السواحل عملت ليلا ونهارا على إنقاذ ما لا يقل عن 329 مرشحا للهجرة السرية ينحدر أغلبهم من ​إفريقيا​ جنوب الصحراء، كانوا يخوضون الرحلة الخطيرة على متن قوارب تقليدية الصنع".

ولفتت إلى ان "الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، كان بينهم 49 امرأة والعديد من القاصرين و​الأطفال​، ونقلوا نحو موانئ طنجة والحسيمة والناظور والقصر الصغير، عقب تلقيهم العلاج الضروري على متن وحدات البحرية الملكية".