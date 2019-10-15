شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. السماح لرئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الثلاثاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: "اسكان النواب" توصى بمد مدة أقساط التصالح فى مخالفات البناء لـ 5 سنوات إسكان النواب: استثناء القرى من شرط طلاء وجهات المبانى للتصالح فى المخالفات جمعية رجال الأعمال: نتوقع تسريع وتيسير الإجراءات بعد قانون الجمارك الجديد صور.. لجنة الإسكان بالبرلمان تعدل مخالفات البناء التى يحظر التصالح فيها رئيس اتحاد عام الكشافة: مصر تستضيف مؤتمر عالميا للكشافة 2020 بمشاركة 20 دولة Advertisements إسكان النواب توافق على السماح لرئيس الوزراء مد مدة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء مجلس "المحامين" يعقد اجتماعا لإصدار ضوابط التجديد والقيد الخميس القادم "إسكان النواب" توافق على التصالح بمخالفات البناء المرتكبة ضد قانون ١١٩ وما يماثله اللجنة الدينية بالبرلمان تستقبل غدا وفدا كازاخستانيا لتعزيز حوار الأديان "خطة البرلمان" ترفض تأخر الحكومة فى تنفيذ توصياتها بشأن موازنة وزارة الشباب أمين خطة البرلمان: هناك مراكز شباب تحتاج 10 آلاف جنيه لتطويرها ومش لاقية

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