تعرف على الرسم المفروض على طلبة الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسن 2019 بانشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة "4" من القانون رقم 1 لسنة 2019، بانشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابع تنص على:"يفرض فرض رسم قدره عشرة جنيهات سنويا على الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات اعتبارا من العام الدراسى 2019/2020، يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل نشر ثقافة ريادة الأعمال وعلوم وتكنولوجيا الابتكار لطلاب تلك الجامعات، وتلتزم الجامعات بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحاسبية المتبعة ويحصل نقدًا أو باى وسيلة أخرى من وسائل الدفع غير النقدى". ومن المنتظر أن تبدأ لجنة التعليم بمجلس النواب فى مناقشته خلال اجتماعاتها القادمة. Advertisements

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