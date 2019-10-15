ضبط 4 مصانع بداخلهم 6 أطنان لحوم ودواجن فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4 مصانع، لإنتاج المواد الغذائية) بإجمالي مضبوطات بلغت (5،826 طن) من اللحوم والدواجن ومصنعاتها "غير صالحة للاستهلاك الآدمي- بدون بيانات- مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية- الذبح خارج المجازر الحكومية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تهريب 7 ملايين عبوة مكملات غذائية و2 مليون قرص أدوية ومنشطات محظورة و600 ألف عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد بقيمة تهرب جمركي بلغت 20 مليون جنيه.