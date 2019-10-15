إيطاليا: العثور على قارب مهاجرين غارق وعلى متنه 12 جثة

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (د ب أ)
عثر خفر السواحل الإيطالي اليوم الثلاثاء، على حطام قارب مهاجرين غرق الأسبوع الماضي قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وعلى متنه 12 جثة على الأقل.
ومن بين الغرقى الذين رصدتهم غواصة روبوت آلي على عمق نحو 60 مترا تحت الماء ، شابة وطفل ، من المفترض أن يكونا أم وطفل ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.
وتعتزم السلطات انتشال الجثث، وهي عملية من الممكن أن تستغرق ثلاثة أيام على الأقل.
وعندما غرق القارب في 7 أكتوبر الجاري، كان عدد القتلى المؤقت 13 ، بالإضافة إلى 22 ناجيا و15 على الأقل اعتبروا في عداد المفقودين.
وقال سلفاتوري فيلا، ممثل الادعاء في أجريجنتو الذي يحقق في الملابسات المحيطة بحطام القارب، إن مسؤولي خفر السواحل "سخروا كل امكاناتهم المهنية، وكذلك مشاعرهم الإنسانية" للعثور على الحطام.
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