محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي (د ب أ)
غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات اليوم الثلاثاء بعد زيارة استغرقت يوما واحدا أجرى خلالها مباحثات في العاصمة أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتبادل بوتين مع الشيخ محمد بن زايد وجهات النظر حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بشكل عام وفي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل خاص، كما أكدا على التعاون لتحقيق توازن سوق الطاقة والتصدي للتطرف.
ووصل بوتين إلى الإمارات في زيارة رسمية في وقت سابق اليوم قادما من المملكة العربية السعودية.
وكان في وداع بوتين لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يغادر الإمارات بعد زيارة استمرت يوما واحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.