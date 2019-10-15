بوتين يغادر الإمارات بعد زيارة استمرت يوما واحدا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي (د ب أ)

غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات اليوم الثلاثاء بعد زيارة استغرقت يوما واحدا أجرى خلالها مباحثات في العاصمة أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتبادل بوتين مع الشيخ محمد بن زايد وجهات النظر حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بشكل عام وفي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل خاص، كما أكدا على التعاون لتحقيق توازن سوق الطاقة والتصدي للتطرف.

ووصل بوتين إلى الإمارات في زيارة رسمية في وقت سابق اليوم قادما من المملكة العربية السعودية.

وكان في وداع بوتين لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.