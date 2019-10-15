بنس وبومبيو يتوجهان الأربعاء إلى تركيا لبحث وقف إطلاق النار في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب ا)

يتوجه مايك بنس ، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تركيا غدا الأربعاء لإجراء مفاوضات بشأن تحقيق وقف لإطلاق النار فى سوريا، وفقا لبيان صادر عن مكتبه وأكده الرئيس ترامب اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب في البيت الأبيض:"مايك سوف يتوجه برفقة وزير الخارجية بومبيو، إنهما سوف يغادران غدا".

ويعتزم بنس لقاء الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يوم الخميس، وتحذيره بشأن استمرار العقوبات الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرافق بنس خلال زيارته وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبريان.