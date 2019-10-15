نواب أمريكيون يضغطون لفرض عقوبات مشددة على تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

اتفقت مجموعة متنامية من المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة في الرأي على فرض عقوبات مشددة على تركيا، قائلين إن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير كافية لمعاقبة تركيا على اعتداءها على شمالي سوريا.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس فان هولن، والذي صاغ تشريع العقوبات بتأييد من الحزبين، خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة بالولايات المتحدة اليوم الثلاثاء "في الواقع أن ما فعله الرئيس حتى الآن هو أولا، اعطاء الضوء الأخضر لانطلاق العملية التركية، والآن العقوبات التي أعلنها أمس تثير الشفقة".

كما وجه الجمهوريون، الذين عادة ما يدافعون عن ترامب، انتقادات نادرة لسحبه القوات من سورية والعقوبات التي أصدرها.

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وأعلن ترامب الأسبوع الماضي سحب القوات الأمريكية من المناطق الكردية بالقرب من الحدود التركية، وهي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تعطي الضوء الأخضر لغزو تركي تم التخطيط له قبل فترة طويلة .

كما أوقف ترامب أمس، وبعد انتقادات كبيرة لتحركاته، مفاوضات تجارية مع أنقرة بقيمة أكثر من 100 مليار دولار وضاعف الرسوم الجمركية على الصلب التركي، التي تبلغ حاليا 25 بالمئة.

وأمر ترامب نائبه مايك بنس بالتوجه على رأس وفد إلى تركيا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بعد ساعات من تصريحه بأنه سيكون سعيدًا إذا تحملت روسيا أو الصين أو "نابليون بونابرت" مسؤولية الدفاع عن الأكراد.