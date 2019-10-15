محافظ أسوان يشكل لجنة لإعادة تقييم أسعار "أراضي الحكر" في البشارية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، تشكيل لجنة متخصصة من مسئولي المحافظة ومجلس مدينة أسوان لإعادة تقييم أسعار "أراضي الأحكار" بمنطقة البشارية وسط المدينة طبقاً للموقع وأسبقية الإقامة والبناء.

جاء قرار محافظ أسوان، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بوفد قبائل العبابدة والبشارية والذي ضم المشايخ عبد المجيد عثمان ونصر كرار وعوض هدل ومحمد شرف، وذلك بحضور رئيسي مركزي أسوان ونصر النوبة.

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ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بعقد لقاء مع ممثلي العبابدة لتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بتقنين الأراضي لأصحاب الطلبات الملتزمين بسداد الرسوم المقررة طبقاً للقرار 144 لسنة 2018 بما يصب في صالح المواطن البسيط ودون التفريط في حق الدولة.

وأمر محافظ أسوان بضرورة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين لحين تفعيل الفصل الإداري والذي يقره المجلس المحلي بعد إجراء انتخابات المحليات المقبلة، ومنها تخصيص الأرض المقام عليها المسجد الجاري إنشاؤه بمنطقة العبابدة بقرية الجنينة والشباك.

وفى نهاية اللقاء وجهت قيادات العبابدة والبشارية الشكر للمحافظ على الاستجابة لمطالبهم وفتح الباب أمامهم لعرض طلباتهم، مؤكدين على أن أبناء العبابدة والبشارية وإخوانهم في باقي القبائل يتعهدون دائماً بالدفاع عن كل شبر من أرض الوطن وأنهم سيظلون دائمًا من حماة مصر الذين سيدافعون عن حدودها الشرقية والجنوبية.