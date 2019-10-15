وكالات- بدأت الشرطة التحقيق في أسباب اندلاع حريق كبير أتى على نحو 65 سيارة في مرآب بمطار "مونستر أوسنابروك" غربي ألمانيا.
وقال متحدث بإسم الشرطة اليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، أن الحريق اندلع - بحسب البيانات الأولية - في الطابق الأول بعد الأرضي للمرآب، وامتد بعد ذلك إلى الطابق الثاني.
وتم إغلاق الطابقين المتضررين من الحريق، بينما تم فتح باقي الطوابق عقب السيطرة على الحريق.
وبحسب البيانات، لم يسفر الحريق، الذي اندلع مساء أمس الاثنين، عن إصابات.
وهرعت قوات الإطفاء إلى مكان الحادث وضمت نحو 260 فردا. واستمرت قوات الإطفاء في عملية السيطرة على الحريق حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم.
وتم سحب السيارات المتضررة من الحريق خارج المرآب، حيث أصبحت معطلة جراء الحريق.
من جانبه قال أندرياس هايمان، المتحدث باسم المطار، إن حركة الطيران لم تتأثر بفعل الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تحقّق في أسباب إندلاع حريقٍ أتى على أكثر من 50 سيارة في مرآب تابع لمطار غربي ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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