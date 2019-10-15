الكويت توكد أهمية جهود نزع السلاح لصون الأمن والسلم الدوليين

أكدت الكويت أهمية بذل المزيد من الجهود والعمل على تعزيز الإرادة السياسية بما يسهم في تعزيز منظومة نزع السلاح وصولا للغاية الاسمى وهي صون الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الثاني عبدالمحسن .

وقال العصفور "هناك ضرورة لاستمرار الحوار البناء والهادف للاستقرار من أجل ضمان تعزيز الح من المخاطر وبناء الثقة مع ضرورة تحمل الجميع مسئولياته بالطريقة المثلى حيث نحتاج للعمل سويا لتحقيق إنجازات تضمن الأمن والسلم في العالم بأسره".

وأكد أن الكويت تجدد استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى السبل والأطر التوافقية والرامية لنزع السلاح باختلاف اصناف تلك الاسلحة وتحث جميع الدول على ابداء تعاونها والتزامها بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بهذا المسار الهام والحساس.

واشار العصفور الى ان الواقع أصبح مدعاة للقلق على مر الاعوام الاخيرة بالنظر لتباطؤ بعض الاطراف الرئيسية في تلك الاتفاقيات وتراجعها عن القيام بواجباتها بالشكل المطلوب.

وقال "لاحظنا مؤخرا اعلان بعض الدول الحائزة على السلاح النووي الاستمرار في تطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءا من العقائد العسكرية".

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وشدد العصفور على ضرورة ان تشمل المناقشات خلال هذه الدورة وقفة جادة لاستقراء كافة هذه التطورات والخروج بآليات واضحة للتعامل معها الامر الذي سيعزز بلا شك الامن والاستقرار والسلم الدولي.

وذكر ان معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية تعتبر حجر الاساس لمنظومة عدم الانتشار النووي فبالرغم من عدم التوصل للغايات المنشودة وراء تلك المعاهدة فان العالم بأمس الحاجة للتأكيد على مصداقية تلك المعاهدة والحفاظ على فعاليتها خاصة امام التطورات الحالية.

وجدد التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار عام 1995 والمعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وما اقره مؤتمرا المراجعة لعامي 2000 و2010 من توافق بإنشاء خطة عمل لانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.

كما اكد العصفور اهمية المؤتمر الذي تعقده الامم المتحدة في نوفمبر المقبل برئاسة الاردن بشأن انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.

وحث كل الاطراف المدعوة لهذا المؤتمر على المشاركة فيه بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة في هذا الشأن بما يسهم في تعزيز السلم والامن والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اوضح العصفور ان الكويت شاركت في المؤتمر ال11 لتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.

وبين العصفور ان الكويت ملتزمة بتكريس اسس استخدام الطاقة النووية للاهداف السلمية وتؤكد في هذا الصدد حق الدول المشروع في استخدام التكنولوجيا النووية دون الخضوع لأية قيود كما تدعم الترويج له بهدف احراز مزيد من التقدم والتطور في المجتمعات.

ودان بشدة الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية والحيوية في المملكة العربية السعودية معلنا تضامن الكويت الكامل مع المملكة في مواجهة الاخطار المؤدية ليس لزعزعة الامن والاستقرار الاقليمي فحسب وانما تهديد مصادر الطاقة والاقتصاد في العالم اجمع.