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السويد توقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا

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أعلنت السلطات السويدية عن سحب تراخيص تصدير الأسلحة وغيرها من منتجات الصناعات العسكرية إلى تركيا على خلفية عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

 

وجاء في بيان لمكتب التفتيش الخاص بالمنتجات الاستراتيجية، أن المكتب "يسحب اعتباراً من اليوم الثلاثاء جميع التراخيص السارية المفعول لتصدير المعدات وغيرها

من المنتجات العسكرية إلى تركيا".

 

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وأشار المكتب إلى أن السويد قامت بتصدير منتجات عسكرية بقيمة نحو 30 مليون يورو إلى تركيا في عام 2018، مضيفًا أن ذلك يشكل رقمًا قياسيًّا.

 

ولفت المكتب إلى أنه لم

يتم إصدار تراخيص جديدة للتصدير في العامين الماضي والحالي، وأن كل التوريدات حتى الآن جاءت تنفيذًا للصفقات السابقة، الموقعة في 2017.

وسبق لعدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها، أن قررت تجميد صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا على خلفية استمرار عمليتها بشمال سوريا. كما أعلنت بريطانيا عن تجميد إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة.

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