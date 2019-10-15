مباحثات سعودية باكستانية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الباكستاني عمرانخان.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات بينالبلدين وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها .
حضر اللقاء كبر المسئولين من كلا البلدين.
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