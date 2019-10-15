مباحثات سعودية باكستانية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. خان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها . البلدين وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها .

حضر اللقاء كبر المسئولين من كلا البلدين.



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