استطلاع جديد للمرشحين لمنصب مدير وكالة الطاقة الذرية

أجرى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، استطلاعًا آخر حول المرشحين لمنصب المدير العام وذلك كجزء من المشاورات غير الرسمية المتعلقة بعملية التعيين.
وقال بيان للوكالة اليوم الثلاثاء - من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا - إن المرشحين هم كورنيل
15 صوتًا وزيربو على 5 أصوات.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس المحافظين أبلغ الدول الأعضاء بنتيجة استطلاع الرأي وهي حصول فيروتا على 14 صوتًا وجروسي
وذكر البيان أن قانون الوكالة يتيح لمجلس المحافظين إجراء استطلاعات رأي غير رسمية خلال مشاورات بشأن تعيين مدير عام جديد للوكالة.
وأفاد البيان بأن استطلاعات الرأي تقدم إلى المجلس قراءة للدعم الذي يتمتع به مختلف المرشحين وهي غير ملزمة وقد تم إجراء أول استطلاع للرأي في 10 أكتوبر الجاري.
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