أمير الكويت يعود إلى بلاده غداً بعد رحلة علاج ناجحة

يعود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، إلى بلاده عائداً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصاته الطبية تكللت بالنجاح.
يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، كان قد أعلن في وقت سابق، أن أمير الكويت
وقال البيت الأبيض في بيان له إن "الرئيس وافق على استضافة أمير الكويت في البيت الأبيض خلال زيارته للولايات المتحدة العام المقبل".
وتابع البيت الأبيض أن ترامب كان "سعيدًا جدًّا لسماعه تحسن الأوضاع الصحية للأمير".
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