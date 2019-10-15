وزيري الدفاع الأمريكي والروسي يبحثان الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو، بحث الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مارك إسبر.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنه "جرت مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشتركفي سياق الأوضاع بسوريا".
ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية بشمال سوريا.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي خلوصي أكارأمس الاثنين.
كما أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف في اليوم ذاته اتصالين هاتفيين بنظيريه الأمريكي مارك ميلي والتركي يشار غولر. وفيما لم يتم الكشف عن تفاصيل المباحثات بين غيراسيموف ونظيره الأمريكي، قالت أنقرة إن الاتصال بين غيراسيموف وغولر تمحور حول الأوضاع الأمنية في سوريا.
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