مباحثات أمريكية عراقية بشأن التوغل التركي في سوريا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح لمناقشة المخاوف المشتركة بشأن التوغل العسكري التركي الراهن في شمال شرق سوريا.

وأشار الجانبان إلى ضرورة توقف تركيا عن هجومها العسكري على الفور لما له من عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها، وفقا لما أوردته

وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها على موقعها الإلكتروني.



كما أدان بومبيو أعمال العنف الأخيرة في العراق وأشار إلى ضرورة محاسبة من ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون أعمال عنف وتخويف ضد وسائل الإعلام.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مجددا أن المظاهرات

العامة السلمية عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات وأنه لا ينبغي وجود مكان للعنف في هذه المظاهرات، سواء من جانب قوات الأمن أو المتظاهرين.



كما أكد بومبيو التزام الولايات المتحدة الدائم بدعم العراق ليصبح بلدا قويا له سيادة على النحو المبين في اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، وشجع الرئيس العراقي على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة المظالم الاقتصادية والحكومية للمتظاهرين من خلال سن الإصلاحات ومعالجة الفساد.