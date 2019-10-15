وزير الطاقة الأمريكي: سنستمر فى تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار في مصر

أكد ريك بيرى، وزير الطاقة الأمريكي، أنه سيستمر فى تشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار فى مصر، مضيفًا أنه يتطلع إلى زيارة مصر مجدداً، وأنه بعد زيارته الأخيرة لمصر قام بمشاهدة عدة أفلام وثائقية عن تاريخ الفراعنة وحضارتهم التي أبهرت العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

اليوم، مع ريك بيرى، وزير الطاقة الأمريكي، بحضور وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والسفير ياسر رضا سفير مصر فى واشنطن.



وأعرب وزير الطاقة الأمريكي عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر فى مجال الطاقة، مشيداً بما يشهده

قطاع الطاقة فى مصر من تطور، وكذا مبادرات التعاون الإقليمية التي تقوم مصر بدور ريادي بشأنها، وأبرزها مبادرة غاز شرق المتوسط.



من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المتنامي مع شركات الطاقة الأمريكية خلال الفترة الماضية، وآخرها شركة اكسون موبيل، وشركة نوبل للطاقة، مؤكداً تطلعنا لمزيد من التعاون فى هذا الملف خلال الفترة المقبلة، لا سيما فى ضوء خطة الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة