أنقرة تعتقل أتراكا بتهمة معارضتهم نبع السلام

تم توقيف 4 رؤساء بلديات ينتمون لحزب المعارضة الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، الثلاثاء، في إطار عملية "لمكافحة الإرهاب"، وفق الحزب. ورؤساء البلديات الموقوفون هم من بلدات ذات غالبية كردية في جنوب شرقي تركيا - هكاري ويوكسكوفا وإرجيش ونصيبين - وجميعهم أعضاء في حزب الشعوب الديموقراطي. وقالت أنباء، إنهم أوقفوا في إطار تحقيقات متعلقة "بمكافحة الإرهاب" على خلفية علاقات مفترضة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض تمردا داميا ضد الدولة التركية منذ 1984.

وتم توقيف 6 من مسؤولي البلديات. وفُتحت عشرات القضايا الجنائية بحق أشخاص في أنحاء البلاد، لانتقادهم العملية العسكرية التركية التي أطلق عليها الرئيس التركي رجب أردوغان "نبع السلام"، ضد المقاتلين الأكراد في سورية منذ إطلاقها قبل أسبوع. ومن بينهم زعيما حزب الشعوب سيزاي تيميليي وبيرفين بولدان، المتهمان ببث "الدعاية الإرهابية" إثر تصريحات معارضة للعملية. وكثيرا ما تتهم حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني. وأحد مؤسسي الحزب وهو صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ نوفمبر 2016، والعديد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب أقيلوا من مناصبهم لعلاقات مفترضة بحزب العمال الكردستاني.