أنقرة تعتقل أتراكا بتهمة معارضتهم نبع السلام

وتم توقيف 6 من مسؤولي البلديات. وفُتحت عشرات القضايا الجنائية بحق أشخاص في أنحاء البلاد، لانتقادهم العملية العسكرية التركية التي أطلق عليها الرئيس التركي رجب أردوغان "نبع السلام"، ضد المقاتلين الأكراد في سورية منذ إطلاقها قبل أسبوع. ومن بينهم زعيما حزب الشعوب سيزاي تيميليي وبيرفين بولدان، المتهمان ببث "الدعاية الإرهابية" إثر تصريحات معارضة للعملية. وكثيرا ما تتهم حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني. وأحد مؤسسي الحزب وهو صلاح الدين دميرتاش مسجون منذ نوفمبر 2016، والعديد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب أقيلوا من مناصبهم لعلاقات مفترضة بحزب العمال الكردستاني.
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