الملك يهنئ سعيد ويعزي ناروهيتو ويستقبل ماورر

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر, وقدّر ماورر دعم المملكة الدائم ومساندتها الأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.

تهنئة

أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا بالرئيس قيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب التونسي الشقيق وانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية التونسية, وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة للرئيس التونسي بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق بالتقدم والازدهار، متطلعا إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. بدوره، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات. وبعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لسعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية، معربا باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس سعيد، وتمنى لشعب الجمهورية التونسية الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

تعزية

بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين, وقال الملك المفدى «علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك جلالتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه».

Advertisements

برقيات

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح للرئيس سعيد، وتمنى لشعب الجمهورية التونسية الشقيق مزيدا من التقدم والرقي.

من جهة أخرى، بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان إثر الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وقال «بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيا عودة المفقودين سالمين».