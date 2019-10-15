بنس وبومبيو يتوجهان إلى تركيا لبحث وقف إطلاق النار في سوريا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنّ نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجّهان الأربعاء إلى تركيا للتفاوض على وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.

وأضاف الرئيس الأميركي "نطالب بوقف لإطلاق النار". وقال ترامب في البيت الأبيض "مايك سوف يتوجه برفقة وزير الخارجية بومبيو، إنهما سوف يغادران غدا".

وأكد البيت الأبيض، في بيان، "نائب الرئيس بنس سيجدد التزام الرئيس (دونالد) ترامب بإبقاء العقوبات الاقتصادية على تركيا لحين التوصل إلى حل".

وأكد البيت الأ[يض أن نائب الرئيس سيعمل للتوصل إلى تسوية من خلال التفاوض.

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كان ترامب دعا أمس تركيا إلى إنهاء هجومها على الفصائل الكردية في شمال سوريا.

وندد ترامب أكثر من مرة بالهجوم على سوريا، وهدد بتدمير الاقتصاد التركي إذا تجاوزت أنقرة الحدود المسموح بها خلال عدوانها العسكري.

وشنت تركيا هجوما عسكريا على قوات سوريا الديمقراطية وهي حليف قوي للولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.