رئيس البرلمان العربي يدعو برلمانات العالم للاعتراف بدولة فلسطين

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، برلمانات ودول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدها السلمي، والوفد المرافق له على هامش المشاركة في الدورة (141) للاتحاد البرلماني الدولي في صربيا.

وجدّد الدكتور مشعل السلمي، في بيان له، دعوته للمجتمع الدولي، بضرورة إلزام قوة الاحتلال إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ونبّه رئيس البرلمان العربي إلى خطورة محاولات تصفية القضية الفلسطينية. الأمر الذي يُعرض الأمن والسلم في المنطقة العربية والعالم للخطر الشديد.