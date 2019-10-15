الرئيس الفلسطيني يصل إلى العاصمة السعودية

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تدوم يومين.

واستقبل عباس في المطار من قبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية إبراهيم العساف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ومن المقرر أن يلتقي عباس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، غدا الأربعاء، "لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتنسيق المواقف فيما يتعلق بالخطوات السياسية المقبلة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".