تركيا تواصل اعتقال رؤساء بلديات ومعارضين ينتقدون العدوان على سوريا

أوقفت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، أربعة رؤساء بلديات على الأقل بسبب انتقادهم للعدوان العسكري على سوريا.

وينتمي المعتقلون إلى حزب المعارضة الرئيس.

ورؤساء البلديات الموقوفون هم من بلدات: هكاري ويوكسكوفا وإرجيش ونصيبين الواقعة في جنوب شرق تركيا، وجميعهم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي المعارض.

وقالت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء إنه تم اعتقال ستة من مسؤولي البلديات.

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وفتحت السلطات التركية عشرات القضايا الجنائية بحق أشخاص في أنحاء البلاد، لانتقادهم العملية العسكرية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا منذ إطلاقها قبل أسبوع.

ومن بين المعتقلين زعيما حزب الشعوب سيزاي تيميليي وبيرفين بولدان إثر تصريحات معارضة للعملية.

وأحد مؤسسي حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، وهو صلاح الدين دميرتاش، مسجون في تركيا منذ نوفمبر 2016. كما أقالت وزارة الداخلية التركية العديد من رؤساء البلديات المنتمين للحزب من مناصبهم بسبب معارضتهم للحكومة.