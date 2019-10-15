السعودية تجدد إدانتها للعدوان التركي على سوريا

جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، إدانة المملكة للعدوان العسكري التركي على الأراضي السورية وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي.

كما دان المجلس، خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، انعكاسات العدوان التركي السلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن بيان، أن مجلس الوزراء السعودي أشار، في هذا السياق، "إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبةٍ لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا".

وأكد وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه للوكالة "ضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي، ويحقق أمن سوريا ودول جوارها ودول المنطقة".