مجلس الأمن يعقد اجتماعاً حول العدوان التركي في سوريا غداً

أعلنت مصادر دبلوماسية، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي طلبوا عقد اجتماع جديد مغلق غداً الأربعاء حول الهجوم العسكري التركي في سوريا.

وطلبت عقد الاجتماع كل من بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا.

كان اجتماع أول انتهى الخميس بانقسامات في المجلس وبصدور بيان من الأوروبيين فقط يطلب وقف الهجوم التركي. ثم عرقلت روسيا والصين الجمعة نصا قدمته الولايات المتحدة ويطلب أيضا وقف العمليات التركية في شمال سوريا.

وتشن تركيا منذ الخميس، عدوانا عسكريا على شمال شرق سوريا أدى إلى مقتل العشرات ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين من قراهم بحثا عن أماكن آمنة.

وأثارت العملية العسكرية ردود فعل منددة من قبل العديد من الدول والمنظمات التي طالبت بوقفها على الفور. اقرأ أيضا... "قسد" تستعيد السيطرة على كامل مدينة رأس العين

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