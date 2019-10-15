كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الروسي للمصالحة: موسكو والسلطات السورية تتخذان تدابير لتأمين انسحاب آمن للقوات الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد أليكسي باكين، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والسلطات السورية اتخذتا التدابير اللازمة لتأمين انسحاب آمن للقوات الأجنبية من شمال شرقي سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، في إحاطة إعلامية: "يتواصل انسحاب وحدات القوات المسلحة الأمريكية من المناطق السورية في شمال شرقي الجمهورية".

وتابع باكين، "غادر العسكريون الأمريكان نقاط في منبج في ريف حلب واتجهوا باتجاه الحدود السورية العراقية... وتتخذ السلطات السورية والقيادة الروسية جميع التدابير اللازمة لضمان الانسحاب الآمن لعسكريي الدول الأجنبية".

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم، أنه يسحب قواته من الشمال السوري، مؤكدا على أنه غادر مدينة منبج.

وكتب المتحدث باسم التحالف مايلس بي كاجينس، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "قوات التحالف تنفذ انسحابا متعمدا من شمال شرقي سوريا. لقد غادرنا منبج بالفعل".

Advertisements

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج بعد انسحاب القوات الأمريكية منها، مضيفة بأن الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات في المنطقة.