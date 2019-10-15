كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم التيار الصدري يدعو لتحويل مناسبة "أربعينية الحسين" إلى مظاهرات بـ "الأكفان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، اليوم الثلاثاء، إلى تحويل مناسبة "أربعينية الحسين" في كربلاء إلى تظاهرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والفاسدين، بعد أسبوع من احتجاجات مطلبية دامية، أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص في العراق.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" معنونة بـ"نداء"، "أيها العراقيون السائرون إلى قبلة الثوار الأحرار، سيروا بحشود مليونية منظمة".

وأضاف زعيم التيار الصدري: "سيروا لابسين أكفانكم، هاتفين يوم الأربعين كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا يا فاسد".

ويتوقع أن يشارك ملايين الشيعة نهاية الأسبوع الحالي، في إحياء أربعينية الحسين في كربلاء، في أكبر تجمع ديني سنوي للشيعة حول العالم، إذ يشارك سنويا في هذه المناسبة حوالى 15 مليون زائر.

وكان العراق شهد منذ الأول من أكتوبر تظاهرات بدت عفوية تُحركها مطالب اجتماعية، لكنّها ووجهت بالرصاص الحي.

وأسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 104 أشخاص، بحسب تعداد المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وطالت الاحتجاجات معقل الصدريين في شرق بغداد، حيث اعترفت القوات الأمنية للمرة الأولى حينها بـ"استخدام مفرط للقوة".

وكان الصدر، الذي يدعم كتلة "سائرون"، التي تصدرت الانتخابات البرلمانية، التي جرت عام 2018، بحصولها على 54 مقعدا من أصل 329، قد دعا قبل عشرة أيام إلى استقالة الحكومة و"إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي".

مظاهرات العراق