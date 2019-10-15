كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل المكلمة الهاتفية بين بومبيو والرئيس العراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاءـ، باتصال هاتفي بالرئيس العراقي برهم صالح، لمناقشة المخاوف المشتركة بشأن التوغل العسكري التركي في سوريا وضرورة وقفه.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، أدان بومبيو أيضا العنف، الذي وقع مؤخرا في العراق، وأشار إلى ضرورة محاسبة، الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون أعمال العنف والتخويف ضد وسائل الإعلام.

وأكد بومبيو، في اتصاله بالرئيس العراقي، على أن المظاهرات العامة السلمية تشكل عنصرا أساسيا في جميع الديمقراطيات، ولا يوجد مكان للعنف في تلك المظاهرات، سواء من قبل قوات الأمن أو المحتجين.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، التزام الولايات المتحدة الثابت بعراق قوي وسيادي ومزدهر، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الاستراتيجي الثنائي بين البلدين.

وشجع بومبيو الرئيس العراقي، على اتخاذ خطوات فورية لمعالجه المظالم الاقتصادية والإدارية للمتظاهرين عن طريق سن إصلاحات والتصدي للفساد.

مظاهرات العراق