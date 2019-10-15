كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى تركيا خلال "الـ24 ساعة المقبلة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي إلى تركيا خلال الساعات الـ24 المقبلة، سعياً لوقف الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد، بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي لوكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء.

وصرح المسؤول، بعد يوم من إعلان بنس عزمه التوجه إلى تركيا دون تحديد الموعد: "سنتوجه إلى أنقرة خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وأمس، كان بنس قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية، يوم أمس الاثنين، "وضع حدّ لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض، إن ترامب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أن "الرئيس ترامب كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، أنه سيتوجه إلى تركيا قريباً بطلب من ترامب للبحث في الملف السوري.

وأتى تصريح بنس بعيد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أن، الرئيس ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

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وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة الأمريكية إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترامب، وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وبحسب البيان، فإن إدارة ترامب قد قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.

كما أتى تصريح بنس بعيد إصدار وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بياناً دان فيه بشدّة الهجوم العسكري التركي "غير المقبول"، والذي أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى تنظيم داعش، مشيراً إلى أن واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ "إجراءات" ضد تركيا بسبب "تقويضها" المهمة الدولية لمكافحة التنظيم الارهابي.

من جهته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، اليوم، إن واشنطن تعتزم التركيز على مسعى دبلوماسي لوقف إطلاق النار في سوريا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل الضغط على تركيا بينما تقيم الموقف، مشيرا إلى أن في الإمكان زيادة العقوبات إذا لم يتم حل الأزمة.