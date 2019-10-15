ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي يتبادلان الهدايا (فيديو)

زيارة الرئيس الروسي للإمارات

هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في زيارة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، وبوتين، على عمق العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع البلدين، لافتين إلى أنهما مستمرين في تعزيز التعاون بينهما. Advertisements

حيث تصطف طرق العاصمة بأعلام كلا البلدين، تزامناً مع انطلاق الأسبوع الإماراتي-الروسي وبدء الاحتفالات الثقافية في قصر الإمارات.

وقد توجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي أقيمت فيه مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي ويستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليعقد بعد ذلك الزعيمان مباحثات ثنائية.

وسوف يبحث الجانبين قضايا "مكافحة الإرهاب والتسوية في سوريا وليبيا واليمن، والأوضاع في الخليج"، لافتا إلى أن "القضية المحورية على أجندة المحادثات هي التعاون التجاري الاقتصادي".

وهذه الزيارة، التي وصفتها وسائل الإعلام الإماراتية بالتاريخية والثانية لبوتين إلى الإمارات منذ 2007، فيما عقد الرئيس الروسي 10 لقاءات مع ولي عهد أبوظبي إضافة إلى سلسلة اتصالات هاتفية، كان آخرها في 10 يونيو الماضي.

وتأتي الزيارة بعد أيام فقط من عودة رائد الفضاء الإماراتي الأول من روسيا بعد مهمة ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية، والتي كانت نتيجة لاتفاق حكومي دولي.